Scugnizzo Viola: “Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi”

Il pensiero post gara dell’irriverente Scugnizzo Viola

C’è un silenzio che fa rumore.

Un silenzio assordante che ormai accompagna le nostre domeniche viola.

La Fiorentina perde in casa col Lecce, una squadra dignitosa ma infinitamente inferiore per rosa e ambizioni, e l’unica domanda che ci facciamo tutti è: perché Pioli è ancora lì?

Venerdì si è dimesso Daniele Pradè. Uno che di errori ne ha fatti tanti, ma che almeno il passo indietro l’ha avuto il coraggio di farlo.

E ora? Ora non si sa niente.

Goretti non è ancora stato promosso ufficialmente direttore sportivo.

Ferrari – che ruolo ha, esattamente? Nessuno lo sa.

Si parla di nuovi dirigenti, ma non si capisce se prima arriverà un direttore sportivo o un allenatore.

Nel frattempo, il tempo passa, le partite si perdono, e la classifica piange.

Lo sfogo di un popolo

Perché questo non è più solo calcio.

È lo sfogo di un popolo stanco di essere preso in giro.

Sono sei anni che aspettiamo di vedere un progetto serio, una crescita vera, qualcosa che ci faccia dire: “ecco, ora siamo una squadra da Fiorentina”.

E invece niente. Solo confusione, proclami, interviste, e figure che di calcio ne capiscono poco o nulla. L’unico uomo di calcio rimasto, oggi, si chiama Roberto Goretti.

Uno solo, in tutta la Fiorentina. E questo, da solo, basta per capire quanto siamo messi male.

Commisso, ora tocca a te

Rocco, ti vogliamo bene come uomo.

Sappiamo che non stai bene e ti mandiamo tutta la solidarietà possibile.

Ma come presidente, devi dare un segnale forte.

O porti a Firenze un direttore sportivo vero, uno con anni di esperienza alle spalle — uno come Maldini, o come Giuntoli — e gli dai poteri totali, senza ingerenze, senza confusione,

oppure fai l’unica cosa sensata in questo momento: vendi la Fiorentina.

Perché noi tifosi non ci meritiamo tutto questo.

Non ci meritiamo di finire in Serie B, proprio nell’anno del centenario.

Non ci meritiamo di essere umiliati ogni settimana da una società senza guida, senza anima e senza visione.

È tempo che qualcuno abbia il coraggio di dire basta.

E se non lo fa chi comanda, lo diremo noi, a voce sempre più alta, dalle curve, dalle piazze, dai bar, da ogni cuore viola che non ne può più.

CHISTE E’ O MUMENT E VENNER!!!

Lo Scugnizzo Viola

P.S.: Guradate nel prossimo articolo a quale allenatore sta pensando la Fiorentina. I NUN CIA FACC CCHIU’!

