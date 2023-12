Scugnizzo viola: “Dominio assoluto, dagli spalti al campo. Sottil finalmente in gol, ma la spocchia se la poteva risparmiare!”

Segna e invece di ringraziare, ci zittisce pure…

Uno spettacolo bellissimo quello di ieri. La giornata piena di sole, la curva carica, e la squadra che finalmente gira.

In una giornata così bella è arrivato anche il gol tanto agognato di Sottil, che invece di cospargersi il capo di cenere, ci ha anche zittito! Pazienza, oggi ci facciamo andare bene tutto, anche il suo “piccolo sfogo”.

Dicevamo di un dominio assoluto. In campo non c’è stata storia, ma anche sugli spalti. Non riesco a sopportare quella parte della tifoseria radical chic che si è vergognata del comportamento.

Ma un po’ di leggerezza no? L’ironia è il sale della vita, anzi no, forse quello era l’ottimismo, ma buttiamoci dentro anche l’ironia. I cori, gli sfottò rappresentano al meglio lo spirito sarcastico del tifo Fiorentino.

Ma evidentemente ci deve essere qualcuno, che deve avere sempre qualcosa da ridire, gli stessi che poi pubblicano sui loro profili social video e foto della curva con didascalie tipo “oggi siamo stati bravissimi”, ma che poi se vai a vedere non hanno mai messo piede in una curva di nessun stadio.

Allora smettetela di fare gli ipocriti, e vivetevi il momento! Altrimenti non pubblicate più suoi vostri profili social, l’ipocrisia.

Passiamo al calcio giocato, che è meglio.

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria convincente con uno spettacolare 3-0 contro la Salernitana in una partita che ha visto brillare le abilità della squadra viola. Sin dall’inizio, la Fiorentina ha imposto il proprio gioco, dominando il possesso palla e creando numerose opportunità d’attacco.

Il primo gol di Beltran è arrivato. Dopo quattro minuti di gioco non era facile, ma l’argentino si è presentato sul dischetto con la stessa freddezza del suo connazionale Nico Gonzalez. Questo gol ha dato il via a una serie di emozionanti azioni offensive da parte della squadra di Firenze.

La Salernitana ha cercato di rispondere, ma la difesa della Fiorentina si è dimostrata solida e ben organizzata, respingendo ogni tentativo avversario.

Il secondo gol è giunto da una perfetta combinazione di dribbling ed accelerazioni di Sottil che con un destro chirurgico a giro ha gonfiato la rete avversaria dopo una carambola traversa palo gol.

Con il vantaggio consolidato, la Fiorentina ha continuato a controllare il gioco e ha sigillato la vittoria con un terzo gol, frutto di una rapida azione di contropiede. Il pubblico presente ha potuto apprezzare il talento e la coesione della squadra, elogiando l’efficacia di giocatori chiave e la tattica di Italiano.

Questa vittoria rappresenta un passo importante per la Fiorentina, consolida la nostra posizione in classifica e ci dà ampio respiro anche dopo la sconfitta del Napoli in casa con l’Inter. I tifosi possono guardare al futuro con ottimismo, sperando che questo momento positivo sia solo l’inizio di una serie di trionfi per la squadra viola.

Domenica lo scontro sarà importante, con una vittoria potremmo staccare la Roma, ed inserirci nel gruppo delle prime cinque in classifica. Obiettivo questo, che mai come quest’anno può essere ampiamente alla portata vista l’altalena di risultati che stanno facendo squadre più attrezzate come Napoli e appunto la Roma.

DOMENICA TUTTI A ROMA. INVADIAMO IL COLOSSEO!!!

Lo scugnizzo viola

SOTTIL: “HO ZITTITO PERCHÈ A VOLTE SI PRENDE DI MIRA. VORREI ESSERE SEMPRE DECISIVO COME OGGI”