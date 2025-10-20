Scugnizzo Viola: “Pradè, richiama Palladino prima che sia troppo tardi. Pioli il tuo tempo è finito"

Una squadra senza anima, un allenatore scollegato dalla realtà e una dirigenza che dorme. I tifosi non meritano questo scempio

Il pensiero post gara dell'irriverente Scugnizzo Viola

Il risultato dice molto, ma non tutto. Perché dietro quei due gol rossoneri c’è la solita sceneggiata che ormai accompagna ogni sconfitta viola: un colpo, una gomitata, un giocatore a terra, e poi il solito teatrino che ti fa pensare di essere più a teatro che su un campo di calcio.

Ranieri a terra dopo una gomitata di Gimenez, e l’azione che porta al gol del Milan prosegue come se niente fosse. Poi lo stesso Gimenez, pochi minuti dopo, si butta a terra per un colpo leggero — sì, leggero — di Parisi, che pure qualche colpa ce l’ha, ma nel calcio di oggi, popolato da ballerine più che da uomini, basta uno starnuto per terra per farsi fischiare un fallo.

Ma attenzione, perché il problema non è solo lì.

Il problema vero è che la Fiorentina, in 96 minuti, ha prodotto un solo tiro in porta. Uno.

Per il resto, soliti giri tra i tre difensori, solito lancio lungo a caso, solito Kean lasciato solo in mezzo a un deserto tecnico e tattico. Isolato, abbandonato, un naufrago in maglia viola.

E poi qualcuno si chiede perché non segni.

Pradè ha avuto il coraggio di dire che l’unico che dovrebbe dimettersi è lui. Bene, caro Daniele, ma allora fallo. Fallo davvero.

E Pioli? Il nostro caro Stefano è andato in conferenza stampa a dire che “la Fiorentina ha fatto un’ottima prestazione” e che “prima o poi usciremo da questa situazione”.

Caro Stefano, ma che film hai guardato? Oppure, più probabilmente, che film ti stai facendo nella tua testa?

Perché se quello che abbiamo visto a San Siro è per te un’ottima prestazione, allora qui non siamo solo in crisi di risultati, ma di lucidità.

Tre punti in classifica. Ultimi.

E c’è pure chi, come Riccardo Trevisani, se la prende con i tifosi.

Caro Trevisani, ma tu che partita hai visto?

I tifosi sono l’unica cosa che ancora tiene in piedi questa baracca. Sempre presenti, sempre a cantare, sempre a crederci, nonostante tutto.

Nonostante uno stadio fatiscente, un progetto tecnico in caduta libera, una squadra senza anima e una società che sembra non rendersi conto della gravità del momento.

I tifosi non meritano questo scempio.

E non è più tempo di mezze frasi o di giustificazioni patetiche.

Serve un segnale vero.

Serve qualcuno che prenda in mano la situazione e dica basta.

Pradè, svegliati.

Datti un pizzico sulla pancia e richiama Palladino, prima che ce lo soffi via la seconda squadra di Torino.

Qui non c’è più tempo da perdere. La situazione è seria, disastrosa, irrimediabile se non si cambia subito rotta.

E poi leggo che Pioli avrebbe detto che ora bisogna “onorare la Conference League”.

Ma come, scusa? Onorarla con chi?

Hai visto le squadre che ci sono? Hai idea del livello?

Con questa squadra svuotata, senza un piano, senza mordente, pensi davvero di “onorare” qualcosa?

A noi, più che di onorare, sembra che tu stia trascinando la Fiorentina nell’oblio.

Sembra quasi che nessuno, là dentro, si renda conto di quanto profondo sia il baratro.

E allora sì, caro Stefano, sei sconnesso dalla realtà.

Completamente.

Noi, invece, la realtà la viviamo ogni domenica, sotto la pioggia, tra le urla e la rabbia, con la voce spezzata e la fede intatta.

Perché noi la Fiorentina la amiamo davvero.

Ma adesso basta.

È un ultimatum: ridateci la nostra squadra, ridateci la dignità.

O levatevi dal ca*** Tutti.

Lo Scugnizzo Viola

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