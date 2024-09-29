Il Como vola nel segno degli ex Fiorentina: la doppietta di Cutrone e Belotti stendono il Verona

Il Como vince (3-2) contro il Verona e raggiunge quota 8 punti in classifica dando continuità al successo di settimana scorsa contro l'Atalanta. Decisivi i gol di due attaccanti ex Fiorentina che perm...

Il Como vince (3-2) contro il Verona e raggiunge quota 8 punti in classifica dando continuità al successo di settimana scorsa contro l'Atalanta. Decisivi i gol di due attaccanti ex Fiorentina che permettono alla squadra guidata da Fabregas di festeggiare la seconda vittoria stagionale: Cutrone, infatti, ha messo a segno una doppietta ed il subentrato, proprio al suo posto, Belotti ha realizzato il terzo gol per i comaschi. Le due reti per il Verona sono state realizzate da Lazovic e Lambourde.

EMPOLI DIVENTA VIOLA: I TIFOSI DELLA FIORENTINA ARRIVATI IN MOTORINO

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