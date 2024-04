TMW: “Belotti e la macumba sugli attaccanti della Fiorentina. Il Gallo oggi avrà un’altra chance”

Andrea Belotti sembra sia sprofondato in una crisi realizzativa, soltanto un gol per lui in maglia viola fino ad ora. Vincenzo Italiano ha già deciso la sua investitura per il match di oggi contro il Viktoria Plzen, per provare a spazzare via quella “macumba” che colpisce gli attaccanti della Fiorentina. Il numero 20 lo ha saputo subito dopo la partita contro il Genoa, anche dopo l’ennesima sfortuna di una rete annullata e che di certo avrebbe potuto contribuire alla conquista dei tre punti da aggiungere alla propria classifica. Non gli manca comunque la fiducia del suo allenatore, per cercare di cambiare marcia all’attacco della Fiorentina e mettere fine alla catena di sfortunati eventi dopo il gol realizzato, seppur ininfluente, nel 5-1 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Nzola è tornato a disposizione, ma sarà comunque il Gallo a portare il peso dell’attacco viola. Lo scrive TMW.

