Gazzetta, Belotti ed Arthur verso l’addio. Sondaggi anche dall’estero per il brasiliano 

Belotti e Arthur torneranno alle rispettive basi, Roma e Juventus, e non saranno riscattati dalla Fiorentina. Il Gallo è in prestito secco ai viola, e dopo le ultime due partite, la finale di Conference League e il recupero contro l’Atalanta del 2 giugno, tornerà nella Capitale. Possibilità di acquisto da parte dei gigliati al momento non ce ne sono e dunque i giallorossi dovranno corrispondergli per un’altra stagione l’ingaggio da 2,8 milioni netti più bonus, a meno che non trovino un’altra sistemazione. Il fatto che nel 2022 sia arrivato a parametro zero facilita la loro missione, ma lo stipendio, alto per le formazioni di fascia medio-bassa, non aiuta il suo trasferimento. Dopo una carriera spesa in Italia, a trent’anni può essere la volta buona per un’esperienza all’estero.

Ed anche per Arthur è improbabile un futuro in maglia Fiorentina. Commisso non è intenzionato a comprarlo versando nelle casse bianconere circa 20 milioni di euro, a pesare inoltre è soprattutto l’ingaggio dell’ex Barcellona: 5,5 milioni netti più bonus. Troppo per i viola, che quest’anno hanno pagato 2 milioni per il prestito, ma si sono accollati solo una minima parte del salario. Arthur rientrerà alla Juventus, e il suo destino sarà deciso successivamente dai bianconeri. Per lui, comunque, ci sono sondaggi che riguardano anche il Napoli, il West Ham e l’Everton. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.