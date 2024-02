Flachi: “Fiorentina carente in personalità e esperienza, Belotti può portare a nuove soluzioni”

Ospite ai microfoni di LazioPress, l’ex attaccante viola Francesco Flachi ha analizzato il periodo della Fiorentina e le aspettative per la gara di lunedì contro la Lazio.

Lunedì ci sarà la sfida di Firenze. I viola sono scivolati all’ottavo posto in classifica, cosa gli impedisce il salto di qualità?

“Il problema dei viola quando hanno una partita che può dare slancio: mentalmente non riesce a centrare l’obiettivo. Non so quale sia la causa, ma credo siano la personalità e l’esperienza a mancare. A volte si può anche essere meno belli e più cinici, anche se è stato fatto diverse volte con degli 1-0. E’ mancata la mentalità di portare a casa un risultato cercando invece di segnare qualche gol in più. E’ una squadra che gioca sempre in avanti, a volte dimentica che un punteggio più stretto porta gli stessi punti“.

Nei panni di Italiano chi sceglierebbe in avanti con tutti a disposizione?

“Con Belotti sicuramente deve essere sacrificato un centrocampista, con la Fiorentina che è passata a un 4-2-3-1. O rimane fuori un esterno, o Bonaventura, in questo momento Beltràn sta facendo bene ed è difficile tenerlo fuori: con Belotti riempi l’area più facilmente trovando soluzioni diverse per andare al cross, quindi la squadra può essere meno prevedibile rispetto a prima. Il gioco può passare da Nico Gonzalez o Ikonè, esterni bravi nel creare nell’uno contro uno. Deve essere bravo Italiano a cercare soluzioni che portino vantaggi alla squadra”.

Come valuta fin qui il terzo anno di Vincenzo Italiano?

“Sta facendo bene, anche a livello personale. E’ un allenatore che ogni anno migliora la posizione in classifica della stagione precedente. Quest’anno pensavo che la Fiorentina potesse fare un salto di qualità, forse è mancato qualcosina a livello di mercato, ma non è facile a gennaio portare un big in una squadra. Il problema attuale è un calendario infernale, capiremo se è una squadra che può risalire in quelle posizioni lì: inoltre è impegnata ancora nelle tre competizioni, è possibile che possa lasciare qualcosa in campionato”.

Che gara si aspetta lunedì?

“Per la qualità offensiva delle due squadre mi aspetto tanti gol e divertimento, mi auguro sia uno spettacolo”.

