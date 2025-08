La Fiorentina doveva vincere con Belotti e Nzola in attacco, oggi vanno al Pisa per non retrocedere

Il mercato di Serie A, in questi giorni, sta assistendo ad alcune importanti operazioni, specialmente in attacco: l’Inter sta cercando di strappare il mattatore dell’Europa League Lookman all’Atalanta, la Roma ha preso il promettente gigante Ferguson dal Brighton e Federico Bernardeschi è andato a sostituire quella scheggia impazzita di Ndoye al Bologna. Anche la Fiorentina ha fatto un colpo roboante in attacco con Edin Dzeko, un signore che in carriera qualche gol pesante l’ha fatto. Osservando questi trasferimenti importanti, è inevitabile scordarsi di seguire il futuro di quei giocatori “minori” che cambiano casacca.

Nel mercato degli attaccanti è coinvolta anche la Fiorentina, che sta dando in prestito al Pisa M’bala Nzola: una di quelle cessioni “minori” che non riempiono i giornali. Alla stessa categoria di notizie appartiene il futuro del “Gallo” Belotti, uno che la Serie A la conosce bene, e che ha militato per sei mesi nell’ultima Fiorentina di Italiano. Ironia della sorte, fonti attendibili vedono nel futuro di Belotti il Pisa, squadra allenata da uno che a Firenze, al contrario di chi ho citato prima, ha lasciato il segno: Alberto Gilardino.

Il Pisa nella carriera di questi due giocatori è solo la conferma della mediocrità del loro livello calcistico. Eppure, non molto tempo fa, Belotti e Nzola erano gli attaccanti titolari della Fiorentina di Vincenzo Italiano finalista di Conference League. L’allenatore che a Firenze è stato deriso, sbeffeggiato e portato all’esaurimento è stato capace di giocare una finale europea con due attaccanti che andranno in una neopromossa a lottare per non retrocedere.

Vincenzo Italiano è il passato della Fiorentina e ora sta facendo le fortune di un Bologna che, nonostante venda tutti gli anni i suoi pezzi pregiati, riesce a costruire un progetto di crescita solido e che porta risultati nell’immediato: un’evoluzione perfezionata del modello Atalanta, che per vincere qualcosa ci ha messo 8 anni. Alla luce di ciò che abbiamo detto, e vedendo il destino calcistico di giocatori come Nzola e Belotti, sarebbe meglio porre maggiore attenzione e riflettere su ciò che Italiano è riuscito a fare alla Fiorentina.