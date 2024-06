Belotti può tornare alla Fiorentina, a breve un incontro con la dirigenza viola per decidere la permanenza

Il futuro di Andrea Belotti non è ancora stato scritto. Reduce da una buona seconda parte di stagione con la maglia della Fiorentina, il Gallo era arrivato in viola dalla Roma con la formula del prestito secco. Di fatto, quindi, il suo ritorno in giallorosso è obbligato. Ma la Fiorentina non ha ancora sciolto le riserve in merito alle proprie idee: Belotti a gennaio era arrivato per volontà dello scomparso dg Joe Barone e del tecnico Vincenzo Italiano.

La Fiorentina ora ha affidato la panchina a Raffaele Palladino e sta ancora programmando le proprie strategie di mercato, ma una nuova trattativa con la Roma per trattenere l’ex capitano del Torino a Firenze non è del tutto da escludere ed in tal senso nei prossimi giorni i dirigenti gigliati avranno un incontro chiarificatore con l’entourage dell’attaccante.

Sullo sfondo c’è però il Como: l’ambizioso club neopromosso ha individuato nel Gallo uno dei primi obiettivi per l’attacco di Cesc Fabregas. Lo stesso tecnico spagnolo ha avuto un contatto diretto col giocatore in questi giorni per spiegargli nel dettaglio il suo progetto tattico e più in generale quello del club lariano. La Roma in tutto ciò resta in attesa delle evoluzioni, pronta a sedersi al tavolo delle trattative con le varie società interessate. Lo scrive TMW