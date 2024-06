La Juventus annuncia Thiago Motta come nuovo allenatore per la prossima stagione, è lui il sostituto di Allegri sulla panchina bianconera

La Juventus, attraverso il proprio canale ufficiale, ha annunciato l’ingaggio di Thiago Motta come nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione. Il contratto è fino al 2027 a 3,5 milioni+bonus. Il tecnico italobrasiliano sostituisce Massimiliano Allegri dopo la risoluzione del contratto con un anno di anticipo. Per Motta, la Juventus è la quarta squadra italiana dopo Genoa, Spezia e il Bologna condotto in Champions quest’anno.