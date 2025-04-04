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Sky Sport: "Il Milan è alla ricerca di un allenatore, tra i nomi in lista c'è anche quello di Italiano"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ieri ha rivelato in diretta su Sky Sport che tra i nomi in lista per allenare il Milan il prossimo anno c'è anche il nome di Vincenzo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2025 11:22
Sky Sport: "Il Milan è alla ricerca di un allenatore, tra i nomi in lista c'è anche quello di Italiano" -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ieri ha rivelato in diretta su Sky Sport che tra i nomi in lista per allenare il Milan il prossimo anno c'è anche il nome di Vincenzo Italiano. Queste le parole del giornalista:

"Tra i nomi in lista per la panchina del Milan c'è anche Vincenzo Italiano, non solo per quello fatto al Bologna ma perché è un allenatore forte e si merita una chance. A Bologna ha fatto vedere ottime cose oltre ai risultati, un ottima condizione atletica e un bel gioco, non me ne vogliano i tifosi del Bologna. Ci sono ancora tante cose da capire del Milan del futuro come il DS, ma Italiano è una pista da seguire"

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