Sky Sport: "Il Milan è alla ricerca di un allenatore, tra i nomi in lista c'è anche quello di Italiano"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ieri ha rivelato in diretta su Sky Sport che tra i nomi in lista per allenare il Milan il prossimo anno c'è anche il nome di Vincenzo...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ieri ha rivelato in diretta su Sky Sport che tra i nomi in lista per allenare il Milan il prossimo anno c'è anche il nome di Vincenzo Italiano. Queste le parole del giornalista:

"Tra i nomi in lista per la panchina del Milan c'è anche Vincenzo Italiano, non solo per quello fatto al Bologna ma perché è un allenatore forte e si merita una chance. A Bologna ha fatto vedere ottime cose oltre ai risultati, un ottima condizione atletica e un bel gioco, non me ne vogliano i tifosi del Bologna. Ci sono ancora tante cose da capire del Milan del futuro come il DS, ma Italiano è una pista da seguire"