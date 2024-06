Amoruso: “Al momento i nomi degli attaccanti che circolano non ti fanno crescere la squadra, un bomber serio va preso”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso che ha parlato della Nazionale vicina al debutto europeo e della Fiorentina: “L’Europeo è una grande manifestazione, ho sensazioni positive ma non partiamo tra le favorite, ci sono altre squadre più forti di noi come la Francia che fa storia a sé rispetto a tutti, la Germania, l’Inghilterra e l’Olanda. Spalletti è un grande tecnico e sono convinto che troverà la formula giusta per fare bene un buon torneo, se poi riuscirà a fare un miracolo, potremo anche rivincerlo, ma partiamo dietro al momento. Ha fatto le sue scelte ed è normale che ci siano delle polemiche, non ha portato Bonaventura e ci sta, poteva far comodo ma magari l’ha visto in calo. La condizione fisica è importante ora, conta più della qualità.”

Sulla Fiorentina: “Non approvo il ritiro al Viola Park, fa troppo caldo ed è umido, secondo me era meglio andare al montagna al fresco poi ovviamente il centro è stupendo ma non è adatto per l’estate.”

Sul mercato: “Bisogna comprare un attaccante forte, è stato detto più di una volta, ma nessuno è arrivato di grande livello, adesso è obbligatorio averlo perché sennò non crescerai mai. Ci sono dei nomi che circolano ma nessuno di questi è un bomber serio.”

Su Castrovilli-Bonaventura: “Spero rimangano entrambi perché sono importanti per la squadra, ovviamente bisogna fare delle valutazioni legate al fisico ed all’età. occorrerà trovare chiarezza e vedere se ci sono le stesse volontà per proseguire insieme, altrimenti bisognerà trovare dei validi sostituti.”