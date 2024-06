Da Bologna: “Italiano è un allenatore che ottiene traguardi importanti, porterà il Bologna a grandi traguardi”

A Radio Nettuno Bologna si è parlato del nuovo tecnico Vincenzo Italiano, arrivato dalla Fiorentina: “Italiano è in crescita, ha fatto la gavetta perché ha iniziato dalla Serie D ed è arrivato in A con merito, facendo gioco e ottenendo ottimi risultati. A Bologna può fare benissimo e portare la squadra a grandi traguardi. Italiano è l’allenatore giusto per mantenere la rotta europea e per provare a vincere dei trofei, è un allenatore che ha esperienza e può proseguire il lavoro di Motta”.