Il Tempo scrive: “Il Como ci prova per Belotti ma lui aspetta la Fiorentina. Spera nella conferma”

Uno dei compiti di Florent Ghisolfi sarà cercare di piazzare gli esuberi, compresi giocatori tornati dai prestiti, cercando di monetizzare. Uno dei giocatori in questione sarà Andrea Belotti, rientrato dopo i 6 mesi alla Fiorentina. Secondo quanto riferito da Il Tempo, il Como è interessato all’attaccante giallorosso e Cesc Fabregas, tecnico del club neopromosso in Serie A, si sarebbe mosso in prima persona. Il Gallo però ha preso del tempo prima di dare una risposta, perché vuole aspettare l’incontro in programma con la Fiorentina, dopo il quale spera di essere confermato dalla Viola. Lo riporta Marione.net

CONTINUANO LE PROBLEMATICHE IN VISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE SUL TEMA STADIO