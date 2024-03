Cosa fare con Nzola? Giovedì ultima chiamata, rifiata Belotti. Poi l’ipotesi addio in estate

Giovedì parte l’ultimo treno per Nzola. Toccherà a lui decidere se sfruttarlo o meno. contro il Maccabi Haifa Italiano potrebbe far rifiatare Belotti e Nzola potrebbe prendere il suo posto. Contro un avversario non esaltante potrebbe essere l’occasione perfetta per tentare una rinascita che a oggi, sembra davvero complicata. Beltran è squalificato con la Roma, quindi il suo impiego è più probabile. Sempre non come trequartista. Continua, sottolineando cosa potrà succedere nel futuro del centravanti.

Paradossalmente in una fase storica del calcio molto povera e in cui tutti tendono ad acquistare con la formula del prestito, sul nazionale africano è stata riposta grande fiducia avendolo comprato a titolo definitivo. Ciò non toglie che la Fiorentina in estate possa comunque scegliere di fare a meno di lui, a fronte di un’annata fino a questo momento deludente. Già a gennaio nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta vantaggiosa il club ci avrebbe pensato, e l’innesto di Belotti ne è la conferma. L’intesa con l’allenatore, sulla quale la dirigenza contava tanto, pare non essere mai scattata ma la stagione finirà tra due mesi. C’è ancora tempo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

