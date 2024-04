Se Belotti non recupera, Kouamé è pronto a fare il titolare mercoledì a Bergamo

Italiano ha messo in panchina dall’inizio anche Christian Kouamé che poi è entrato e ha deciso il match dell’Arechi, ma dietro alla scelta di Barak come centravanti c’è pretattica. Il tecnico viola, infatti, ha voluto preservare l’ivoriano perché qualora Belotti non recuperasse, toccherebbe a lui guidare l’attacco viola a Bergamo. Le condizioni del “Gallo” sono continuamente monitorate ed infatti una decisione definitiva verrà presa all’ultimo, ma intanto Kouamé resta in rampa di lancio.

Lo riporta Il Corriere Fiorentino