Ghini: “Innamorato di Belotti, lo rivorrei a Roma, Tra Italiano e Mou mi sarei tenuto il mio”

L’attore e grande tifoso romanista Massimo Ghini ha parlato oggi al Pentasport di Radio Bruno riguardo alla partita tra Fiorentina e Roma del posticipo domenicale: “A Firenze è sempre difficile giocare ed anche domani lo sarà, noi stiamo bene e punteremo a vincere, ma occhio alla Fiorentina perché ha un grande allenatore come Italiano che sa impostare le partite. Noi ci siamo ripresi grazie a De Rossi che ha riportato serenità all’ambiente, anche se la faccenda con Mourinho non è mi è piaciuta”.

Sulla partita: “Sarà dura, ci vorrà tanta attenzione sennò non porteremo a casa la vittoria perché la Fiorentina gioca bene quindi non dovremo concederle troppo. Hanno un bel progetto, anche se i risultati sono altalenanti però può fare molto bene da qui alla fine”

Sullo scambio Mourinho-Italiano: “Non è stata gestita assolutamente bene da nessuno, sono grato a Mourinho perché ha portato un trofeo a Roma e non è scontato, è un grande allenatore ed ha vinto tutto, è successo qualcosa all’interno, però si poteva fare meglio. Tra lui ed Italiano avrei tenuto Mourinho perché ormai era parte di Roma.”

Su Belotti: “Gli ero affezionato perché ha sempre giocato con tanto sacrificio per la squadra, ha avuto una grande carriera a Torino ed ero felice quando è arrivato da noi, non è andata benissimo, ma ha sempre lottato alla grande, quindi tutti lo hanno rispettato. A Firenze può fare benissimo, è la città per lui, ma io spero ritorni a Roma perché mi piace tantissimo”.