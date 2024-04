Polverosi: “Se Beltran avesse Scamacca farebbe più assist, anche Rui Costa farebbe fatica con Belotti”

Alberto Polverosi nel corso del suo intervento a Lady Radio (queste le sue parole integrali) ha parlato anche del poco apporto in zona gol di Beltran, queste le sue parole:

“Beltran non è un centravanti e quando va a cucire il gioco lo fa bene, ieri è stato uno dei meno peggio. Tutti i gol che ha fatto Beltran li ha fatti partendo da dietro, anche a Empoli ha segnato un gol non essendo centravanti, se andiamo a vedere, spesso è andata cosi, lui arriva sempre da dietro. Lui fa pochi assist perchè la Fiorentina non ha un centravanti. Se Beltran avesse Scamacca come centravanti probabilmente farebbe molti più assist di quanti ne fa a Belotti, se mettiamo Rui Costa che è il più grande specialista di assist nella Fiorentina degli ultimi anni, alle spalle di Belotti farebbe qualche gol in più ma non tanti”