Polverosi: “L’Atalanta gioca con Scamacca e in panchina Lookman, la Fiorentina con Belotti e Kouamè”

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato a Lady Radio il giorno dopo di Fiorentina-Genoa, queste le sue parole:

“Ieri rispetto a Plzen c’è stato un passo in avanti fatto, la Fiorentina ha creato di più, il secondo tempo è stato gestito alla perfezione anche se non basta. Le ambizioni sono di vittoria finale, ci vuole di più, ci vuole ritmo e intensità, forza. Io non sono un preparatore atletico ma credo che stia arrivando in fondo in modo diverso rispetto alla scorsa stagione, con meno energia, non sono fisicamente ma anche mentalmente, è stata una stagione tragica, la squadra è in ballo, giovedi bisogna vincere in tutti i modi, mercoledi prossimo dobbiamo non perdere in tutti i modi. Tutte le 4 squadre che hanno giocato giovedi hanno fatto male in questo weekend, il Milan un disastro, l’Atalanta ha pareggiato in casa, la Roma ha fatto 1-1 a Udine, la Fiorentina ha pareggiato con il Genoa.

Non è una scusante ma delle scorie te le porti dietro. La Fiorentina ha un organico inferiore rispetto alle altre e qualcosa paghi. C’è ancora tanto per la Fiorentina da qui alla fine della stagione, si parla della Fiorentina, non è vero che se non vinci non vale, anche arrivare in fondo è importante. L’Atalanta ieri davanti aveva Scamacca e De Ketelaere, in panchina aveva Lookman, Miranchuk e Tourè. La Fiorentina se togli Belotti, mette Kouamè centravanti. Credo ci sia una differenza pazzesca, possono appartenere a due campionati diversi.

Beltran non è un centravanti e quando va a cucire il gioco lo fa bene, ieri è stato uno dei meno peggio. Tutti i gol che ha fatto Beltran li ha fatti partendo da dietro, anche a Empoli ha segnato un gol non essendo centravanti, se andiamo a vedere, spesso è andata cosi, lui arriva sempre da dietro. Lui fa pochi assist perchè la Fiorentina non ha un centravanti. Se Beltran avesse Scamacca come centravanti probabilmente farebbe molti più assist di quanti ne fa a Belotti. Anche se mettiamo Rui Costa alle spalle di Belotti, lui che è il più grande specialista di assist nella Fiorentina degli ultimi anni, farebbe certamente qualche assist rispetto a Beltran ma mica quelli che faceva fare a Batistuta, ne farebbe molti meno”

