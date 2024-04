Dal Viola Park: “Nzola torna ad allenarsi con la squadra, ma non sarà titolare contro il Viktoria Plzen”

Le ultime notizie sulla Fiorentina dal Viola Park rivedono il rientro di Nzola nell’allenamento odierno, ma il titolare di giovedì sarà Belotti, costretto agli straordinari. In porta confermato Terracciano, difesa a 4 con Dodò, Ranieri, Milenkovic e Biraghi che torna titolare sulla fascia, a centrocampo Bonaventura è inamovibile e con lui ci sarà Mandragora per poter usare l’arma del tiro da fuori tipica di questo giocatore, il tridente dietro alla punta sarà composto da Gonzalez, Beltrán e Kouamé. Ikoné scivolerà in panchina nonostante il gol di ieri.