Belotti il 9 che mancava alla Fiorentina ma che non segna: solo un gol da gennaio per lui

Nel mercato di gennaio l’attaccante tanto atteso a Firenze è arrivato, infatti Belotti ci ha messo pochissimo per prendersi il posto da titolare della squadra di Italiano. Per il momento l’attaccante neoarrivato da Roma ha registrato nove presenze ed un solo gol: uno score non invidiabile per lui, ma comunque ha realizzato una quantità di lavoro offensivo veramente ottimo aiutando la squadra a curare, seppur parzialmente, il suo mal di gol.

Lo riporta Tuttomercatoweb