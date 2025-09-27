Inter in controllo totale a Cagliari: 2-0 firmato Lautaro e Pio Esposito. Paura per Belotti

La squadra di Chivu vince con autorità all’Unipol Domus e continua la rincorsa alla vetta. Per l'ex viola distorsione al ginocchio

Prestazione di spessore quella fornita dall’Inter all’Unipol Domus contro il Cagliari. Padroni del gioco sin dalle prime battute, i nerazzurri hanno domato la squadra di Pisacane, colpendola nei momenti topici dell’incontro. Ad aprire le danze è stato Lautaro Martinez al nono minuto di gioco; a mettere il lucchetto al match è stato invece Pio Esposito che, gettato nella mischia da Chivu, ha trovato la zampata vincente valso il suo primo gol in Serie A.

Chivu può sorridere. Gli ospiti eccezion fatta per il palo di Folorunsho non hanno praticamente rischiato nulla, andando a più riprese vicini al gol della sicurezza e colpendo il palo con Calhanoglu e Mkhitaryan. Con le idee chiare sin dall’inizio, i nerazzurri hanno disputato un’ottima prova sia sul piano dell’organizzazione tattica che in termini di intensità. Un super Caprile, provvidenziale in almeno tre interventi, ha tenuto in bilico mai in discussione sul piano delle occasioni. Brutto infortunio per Belotti, distorsione al ginocchio, per lui si teme un lungo stop.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 12; Juventus* 11; Milan, Roma, Inter*, Atalanta* e Cremonese* 9; Como* 8; Udinese, Cagliari* 7; Bologna 6; Torino 4; Lazio, Sassuolo e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1.

*una partita in più

Lo riporta calciomercato.it