Belotti: "Farei di tutto per il gol decisivo in finale, sono pronto a dare il 200% per far sì che accada"

Le parole del "Gallo" Belotti al Media Day della Fiorentina, in vista della finale di Conference League del 29 maggio

Al Viola Park, Andrea Belotti ha parlato al Media Day della Fiorentina. Ecco le considerazioni del Gallo in vista della finale di Conference League, la quale si giocherà il 29 maggio ad Atene.

"Arrivare in finale è sempre un percorso molto lungo, fatto da tante partite, incontri squadre anche forti e non è facile arrivare in fondo. Siam riusciti anche quest'anno, dopo che i miei compagni c'erano arrivati anche l'anno scorso e questo può essere solo una motivazione in più, perché non è mai facile arrivare in finale e ci siam riusciti per due anni consecutivi. C'è da andare prima a Cagliari a fare una grande prestazione che ci servirà per preparare la partita del 29, della finale. La finale si prepara cercando di fare tutto quello che ci dice il mister; bisognerà gestire l'emozione, perché è una finale e quello che si vive è sempre moltiplicato rispetto a quelle che si vivono in una partita normale. Sono fiducioso di me stesso, dei miei compagni e di tutto l'ambiente Fiorentina che andremo a fare una grande partita. Quanto conta l'esperienza dell'Europeo? Quello che ho vissuto in quell'Europeo me lo porterò dietro per tutta la mia carriera. Lì è stato importantissimo mantenere la calma, perché noi giocavamo contro l'Inghilterra e in Inghilterra e dopo pochi minuti siamo andati sotto, quindi sembrava quasi come se stesse andando tutto male. Però alla fine siamo riusciti a gestire tutte le tensioni per tutta la partita, capire cosa era meglio fare in tutti i momenti della gara e penso che anche questa volta dovremo fare così. Cosa darei per il gol decisivo in finale? Tutto, io so quanto è importante il trofeo per questa città, per questa maglia, e sono pronto per dare il 200% per far sì che questo accada, per tutti noi, per tutta Firenze e in primis per Joe".

MANDRAGORA SULLA FINALE DI ATENE: “DAREMO LA VITA. SAREBBE LA CILIEGINA SULLA TORTA PER NOI E PER FIRENZE”

https://www.labaroviola.com/mandragora-sulla-finale-di-atene-daremo-la-vita-sarebbe-la-ciliegina-sulla-torta-per-noi-e-per-firenze/254218/