Marchini: “La Fiorentina ha bisogno di una reazione mentale, Nico è forte anche a sinistra ma non è in condizione”

Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha commentato brevemente alcuni temi che riguardano la Fiorentina, dal momento complicato del club viola fino al ruolo di Belotti e Nico Gonzalez all’interno della squadra. Queste le sue parole:

“Credo che questo sia il momento più delicato nella carriera di Italiano, che di riflesso diventa un momento difficile anche per tutta la squadra. Col Bologna mi ha fatto un effetto davvero brutto, non riesco più a vedere la Fiorentina che, magari in modo fortunoso, ha vinto partite importanti. Il ritmo è l’intensità sono decisamente calati, ora i giocatori non vanno più nella metà campo avversaria a prendere gli avversari e questo è l’aspetto più preoccupante. Serve una reazione mentale da parte di tutta la squadra.”

Su Belotti: “Col Bologna ha fatto la partita che mi aspetto da lui, poco concreta ma solo perché sono stati pochi i palloni giocabili. Lui cerca sempre di dare tutto, di essere al centro dell’azione, poi la differenza alla fine lo fa il gol. Sotto il profilo dell’impegno non gli si può dire nulla, a me piacciono gli attaccanti che fanno reparto da soli e che riescono a tirar fuori da situazioni complicate anche solo un’occasione pericolosa. Mi auguro che sia soltanto l’inizio di un percorso importante in maglia viola.”

Su Nico e Ikoné: “Nico è un giocatore davvero forte, quindi riesce sempre trovare la posizione perfetta e si sa adattare alla situazione. Il suo problema attuale è che gli manca la condizione fisica, adesso gioca a sinistra perché Ikoné, probabilmente, non ha le possibilità né le capacità di giocare su quella fascia, mentre lui può farlo tranquillamente.

