Italiano con tanti dubbi e poche certezze verso il derby dell’Arno con l’Empoli

Inizia il momento più caldo della stagione 2023/24: le prime della classifica ritrovano il doppio impegno europeo e devono saper gestire al meglio le energie fisiche e mentali, per questo la cosiddetta “panchina lunga” può essere un vantaggio per chi ne può usufruire. La Fiorentina, come riporta, Tuttomercatoweb, è chiamata alla riscossa nel derby toscano di domenica alle 15 dove il clima sarà infuocato, infatti sono tutti esauriti o quasi i biglietti per i viola. Italiano ha molti ballottaggi e poche certezze: Terracciano confermatissimo è forse l’unica, insieme a Belotti in attacco. Quarta rientra dalla squalifica e dovrebbe essere titolare insieme a Ranieri più di Milenkovic, mentre le fasce di difesa sono un rebus. Arthur forse non sarà titolare, quindi anche il centrocampo è un bel dilemma, mentre Beltrán dovrebbe sostituire Bonaventura dietro la punta di riferimento. Nell’Empoli Niang insidia Cerri dal primo minuto, Zurkowski titolare insieme a Cambiaghi in appoggio dell’attaccante. Mancherà Caputo che segnò all’andata in una delle più brutte prestazioni dei gigliati dell’anno.