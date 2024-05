Belotti torna al gol dopo 3 mesi. Una rete da punta vera. Esultanza liberatoria per il “Gallo”

Non è stata solo la serata di Nzola, perchè ieri il Franchi ha potuto urlare anche il nome di Andrea Belotti. Il gallo è tornato a segnare dopo 3 mesi. Un gol da punta vera. A Belotti è mancata la continuità realizzativa. Per il resto non è mancato niente, movimenti, pressioni e disponibilità. In quell’esultanza liberatoria c’erano tutte le sue difficoltà dell’ultimo periodo. Dopo l’iniziale entusiasmo per la rete contro il Frosinone erano arrivate buone gare, ma senza gol. La voglia di Firenze di riabbracciare un vero centravanti che stava svanendo. La strada per Atene adesso è meno ripida di prima. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, IL VOTO DI LA NAZIONE AD ITALIANO