La Nazione: “Belotti, il centravanti generoso della Fiorentina, ma nel calcio ciò che conta sono i gol”

La Nazione fa il focus sull’attaccante della Fiorentina, Andrea Belotti, autore di un solo gol e di un assist da quando è arrivato a Firenze, mettendosi a disposizione della squadra e di Vincenzo Italiano. Un centravanti generoso, che sa tenere palla in avanti, dare il suo contributo anche nei recuperi in difesa. Questo è l’aspetto che il quotidiano mette in evidenza in merito all’attaccante viola. Scrive: “«Il Gallo», un centravanti moderno capace di infiammare ogni tifoseria per quell’idea che consegna di non risparmiarsi mai nei novanta minuti. Anche nella Fiorentina ciò che lo fa apprezzare è questo. La sua presenza totale nella partita, il suo sacrificarsi su tutto il fronte d’attacco non solo per colpire in proprio ma anche nell’aprire spazi agli altri. Roba buona che anche domenica scorsa con la Roma gli ha fatto incassare gli applausi dello stadio e voti buoni in pagella sui quotidiani. Roba però che merita un’avvertenza. Perché alla fine nella storia del calcio la generosità è una sensazione mentre ciò che resta negli almanacchi è il numero dei gol. E fin qui di gol Belotti ne ha segnati pochi: uno soltanto in 7 partite. Ecco: il sospetto è che per tracciare un solco (e restare in maglia viola anche il prossimo anno) serva qualcosa di più”.

