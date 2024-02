Maccarone: “La Fiorentina è una grande squadra, può uscire dalla crisi. Belotti è un’arma in più per Italiano”

L’ex attaccante dell’Empoli Massimo Maccarone è stato intervistato al Pentasport di Radio Bruno, rispondendo ad alcune domande in vista del derby toscano. Di seguito le sue parole:

Sull’Empoli di Nicola: “Non mi aspettavo un inizio così importante, anche perché reputo Andreazzoli un grande allenatore e una grande persona. Sono felice per Davide, lo conosco e ho avuto la fortuna di giocarci insieme, il cambio ha dato i suoi frutti.”

Sul calo della Fiorentina: “La crisi è rimediabile, la Fiorentina ha dimostrato di essere un grande squadra con un grande allenatore, ci può stare un periodo di stallo. Del resto, nel calcio gli episodi possono condannare il rendimento della squadra, ma si può rimediare anche con una semplice scintilla.”

Su Belotti: “Andrea è un attaccante mobile, fa un grande lavoro per la squadra, segna, può essere un’arma in più per Italiano. Gli attaccanti la Fiorentina li ha, secondo me sono buoni, e da ex centravanti ti posso dire che a volte basta davvero poco per cambiare le sorti di un’intera stagione.”

