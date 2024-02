Corsi: “La Fiorentina mi ha chiamato per Baldanzi, credo che Barone si sia voluto informare sulla situazione”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno in vista del derby toscano di questa domenica. Non sono mancati i commenti su Baldanzi e sugli attuali giocatori viola Parisi e Nzola. Queste le sue parole:

Sull’Empoli e Nicola: “Non mi aspettavo questo momento di forma. Sapevamo di avere davanti un periodo decisivo, ma questi risultati ci hanno rilanciato e ci hanno messo alla pari delle nostre concorrenti, quando un mese fa eravamo considerati quasi spacciati. Nicola ha portato tanta energia, prima mancava qualcosa e lui ha trovato il modo di far esprimere tutti al 100%, forse anche qualcosa in più.”

Su Baldanzi: “La cessione alla Roma è stata un’opportunità per entrambi, sia per noi che per lui. Ci mancherà molto sul piano tecnico, ma abbiamo preso questa decisione insieme e di comune accordo. La Fiorentina ha fatto una telefonata per Baldanzi, ho parlato con Barone ma credo che fosse una semplice chiamata a livello informativo, non so se ci fosse davvero un interesse verso il calciatore. Sono contento del rapporto che c’è tra noi dirigenti di Empoli e Fiorentina, magari ci sentiremo per un prossimo affare.”

Su Nzola: “Nzola per me è molto forte, forse non è pronto a indossare una maglia pesante come quella della Fiorentina. Dal punto di vista fisico e tecnico è un grande attaccante ed è un giocatore importante.”

Su Parisi: “Noi seguiamo sempre Parisi con trepidazione, ha fatto qualche prestazione sottotono quando ha giocato a destra, spero che si possa completare dal punto di vista caratteriale. Secondo me Firenze è un ambiente difficile per un calciatore, il pubblico è importante e pretenzioso, Fabiano si deve confrontare con aspettative più alte ma spero che possano farlo crescere caratterialmente. Non ho dubbi sulle sue qualità, mi auguro di vederlo ai suoi livelli il prima possibile.”

