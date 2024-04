Flachi lucido nell’analisi: “La Fiorentina poteva vincere sabato, ha onorato l’ambiente. Milan grandioso”

L’ex giocatore della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato a Radio Bruno dopo Fiorentina-Milan e alla vigilia di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia, queste le sue parole:

“Mi sono divertito l’altra sera, la Fiorentina ha onorato alla grande i tifosi e tutta l’atmosfera che c’era. La Fiorentina poteva vincerla, solo il Milan poteva limitare quella Fiorentina di sabato sera, bisogna fare i complimenti al Milan, dopo 15 giorni di sosta sono stati bravissimi a non perdere la concentrazione. Sull’occasione di Belotti, lo stop che ha fatto ha dato il tempo al portiere di posizionarsi, secondo me doveva cambiare la scelta perchè Maignan è uscito in quel modo e quindi doveva tirare in maniera diversa. Loro volevano onorare al massimo tutto, nei primi 15 minuti la squadra era bloccata ma è normale quando sei troppo, Milenkovic è scivolato nel primo gol, Terracciano è scivolato nel secondo, con più lucidità si poteva portare a casa un risultato positivo, dispiace per il risultato ma bisogna fare i complimenti al Milan”

IL DIBATTITO A SKY SPORT SUL PRIMO GOL SUBITO DALLA FIORENTINA