Ex viola show: assist di Sottil e risposta di Belotti nell’anticipo del venerdì tra Lecce-Cagliari
Se a Firenze, due stagioni fa affannava a trovare una rete, questa sera, al Via del Mare, in 33' minuti l'ex attaccante viola ha risposto presente, pareggiando la gara con un tap-in vincente
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2025 22:02
L'ex attaccante della Fiorentina, il 'gallo' Belotti, questa sera è risultato decisivo per rimontare il gol di svantaggio subito a Lecce (1-0 assist Sottil, gol di Tiago Gabriel). Se a Firenze, due stagioni fa affannava a trovare una rete, questa sera, al Via del Mare, in 33' minuti l'ex attaccante viola ha risposto presente, pareggiando la gara con un tap-in vincente, per il momentaneo 1-1, siglato davanti al portiere salentino Wladimiro Falcone.