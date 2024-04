Nzola, Beltran e Belotti numeri impietosi, in tre fanno peggio di Jovic e Cabral

Le stagioni passano, ma in casa Fiorentina rimane un grande problema: quello dell’attaccante. Anche ieri sera, nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, l’assenza di un vero nove si è fatta sentire. Belotti è stato quasi inesistente nel primo tempo di Torino, mentre Nzola continua a rimanere un oggetto misterioso. Negli ultimi mesi l’unica nota positiva in avanti è la crescita di Beltran, che però ha bisogno ancora di tempo per crescere e maturare, probabilmente non nella posizione di attaccante centrale.

I numeri parlano chiaro: da quando Vlahovic ha scelto di abbandonare Firenze, la Fiorentina non è più riuscita a trovare un bomber. Uno di quelli che quando le cose vanno male ci mette la zampata vincete per essere chiari. E che segni con continuità. Soprattutto quest’anno i viola hanno faticato non poco a trovare i gol degli attaccanti. Le statistiche infatti sono peggiori di quelle dell’anno passato, dove a guidare l’attacco era la coppia formata da Cabral e Jovic.

In totale infatti quest’anno, il trio formato da Nzola, Beltran e Belotti, ha segnato 15 gol, mentre il duo Cabral-Jovic nella scorsa stagione ha siglato il doppio delle reti, ovvero 30. Vero che ancora mancano diverse partite alla fine dell’attuale stagione, ma al momento il confronto è impietoso. Scendendo nel dettaglio, Jovic con la maglia della Fiorentina lo scorso anno segnò 13 reti (6 in Serie A, 6 in Conference League e 1 in Coppa Italia), mentre Cabral ben 17 (8 in Serie A, 8 in Conference League e 1 in Coppa Italia). In questa stagione l’attaccante più prolifico al momento è Beltran, con 9 gol (6 in Serie A e 3 in Conference League). Troviamo poi Nzola con 5 gol (2 in Serie A, 2 in Conference e 1 in Coppa Italia) e Belotti, che dal suo arrivo a gennaio ha siglato al momento una sola rete (in campionato contro il Frosinone). La sensazione è che nel calciomercato estivo partirà per l’ennesima volta la ricerca di un nuovo centravanti. Con la speranza che stavolta sia quello giusto.

Fonte firenzetoday.it

