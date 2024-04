Belotti impalpabile, nessun tiro in 45′: pioggia di insufficienze, è lui il peggiore in campo contro la Juve

Juventus-Fiorentina non è stata la gara di Andrea Belotti. Schierato ancora una volta da titolare, il Gallo è stato protagonista di un primo tempo impalpabile, con nessun tentativo verso la porta e nessuna azione degna di nota. Una prestazione negativa anche sul piano dei duelli fisici, tutti persi con l’ex compagno Bremer. Una prova che ha spinto Vincenzo Italiano a toglierlo all’intervallo, per una serata no certificata anche dai voti dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5

