Galli: “La Fiorentina se difende bassa prende schiaffi. Milenkovic in difficoltà, lo vedi dalla faccia”

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole il giorno dopo Juventus-Fiorentina:

“Nell’arco dei 90 minuti la Fiorentina meritava qualcosa di più, la Juventus nel primo tempo ha fatto qualcosa di diverso ma i fuorigioco non contano. La Juventus gioca cosi, li davanti la speranza è sempre che Vlahovic, Chiesa o Rabiot si inventino qualcosa. Nel calcio moderno le individualità contano di più, anche se oggi il calcio è più collettivo.

Spesso abbiamo parlato del lavoro di Italiano, dell’impronta che lui ha dato a questa squadra. Lui si è reso conto che la linea difensiva non dà garanzie, se ti difendi prendi schiaffi, ma se invece attacchi magari qualche schiaffo lo dai anche tu. Dentro l’area di rigore non si marca. In questo momento Milenkovic è un ragazzo in difficoltà, spero che stia solo attraversando un periodo difficile, in passato non ha voluto fare il terzino destro in emergenza. In questo momento è in difficoltà e lo vedi anche dalla faccia, guardate la faccia che ha fatto dopo il gol di Vlahovic, è uno sconfitto.

Se resta Italiano bisogna che scelga lui i giocatori, altrimenti bisogna scegliere subito l’allenatore e far decidere a lui i giocatori, non si può aspettare il 30 di giugno, sarebbe già tardi. In questo momento c’è la soluzione ideale per Pradè e Burdisso ma le idee devono essere condivise da chi deve guidare la squadra, bisogna partire da quello. Bisogna ringraziare Italiano che ha cambiato la testa ai suoi giocatori come mentalità, adesso bisogna prendere giocatori forti, non bisogna sbagliare anche se vai a prendere giovani

Fonseca non mi piace particolarmente, in giro ci sono allenatori bravi ma bisogna essere forti come società nel credere negli allenatori. Firenze ti stritola, fossi Gilardino non verrei a Firenze, rischia di rovinare l’idea che si ha di lui come giocatore, perchè poi si azzera tutto, a Genova sta facendo bene ma questa è una piazza esigente”

