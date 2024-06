Di Marzio annuncia: “Definito l’accordo tra Como e Roma per Belotti, 5mln più bonus”

Metabolizzata la storica promozione in Serie A, il Como inizia a programmare la prossima stagione. La società biancoblù ha in mente un grande mercato, a partire dall’attacco: è stato raggiunto l’accordo con la Roma per Andrea Belotti. Il Como è a un passo dal chiudere l’operazione con la Roma per Andrea Belotti. I biancoblù hanno raggiunto l’accordo con la società giallorossa, sulla base di 5 milioni di euro, bonus compresi. L’ultima parola spetta adesso all’attaccante, che deve dare l’ok al trasferimento. Dopodiché ci sarà la fumata bianca per il primo grande colpo per la Serie A. Nella stagione appena conclusa l’ex capitano del Torino ha messo a referto 46 presenze tra Roma e Fiorentina, arricchite da 10 gol e 3 assist. Adesso per lui potrebbero aprirsi le porte di una nuova avventura da protagonista, in un club molto ambizioso.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

