Flachi: “La Fiorentina è mentalmente sulle coppe. Belotti? Senza andare in verticale è difficile per lui”

L’ex Fiorentina, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento dei Viola. Ecco le sue parole:

“Il pareggio con il Viktoria Plzen? Sicuramente mi aspettavo un’altra prestazione e qualcosa di più perchè è in un momento in cui la Fiorentina ha bisogno di risultati. Questo mi dispiace e speriamo ci si possa sbloccare il prima possibile.

Su Belotti? La Fiorentina va poco in verticale e diventa difficile. Il problema è che bisogna rischiarla la giocata sennò non crei la situazione di gioco per innescare gli attaccanti. Di solito si va in verticale per prendere in controtempo gli avversari invece la Fiorentina arriva in avanti con la difesa degli avversari già schierata.

Gilardino? Sicuramente deve valutare un po’ di cose ma al Genoa non ha fatto bene, di più. Nonostante sia il primo anno di Serie A per lui ha fatto le cose semplici e giuste. Stanno parlando del rinnovo ed in caso avrà la possibilità di andare in un club con più ambizione.

Centrocampo della Fiorentina? Arthur ha fatto bene la prima parte ma è da tanto che non giocava ogni 3 giorni quindi la stanchezza si fa sentire. Rispetto al campionato mentalmente per i giocatori penso che ti porta a fare qualcosa di più in queste semifinali nelle coppe.”

