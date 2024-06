Nazione, Belotti può restare alla Fiorentina, l’assist arriva da Beltran impegnato con l’Argentina per l’inizio di stagione

Belotti alla Fiorentina anche il prossimo anno? Non una pazzia, anzi. Più il tempo passa e più sembra essere un’opzione concreta per il club viola. Tutto nasce dalla quasi sicura assenza di Lucas Beltran, impegnato con l’Argentina alle Olimpiadi, per l’inizio di stagione. Per adesso è un’idea, servirà riallacciare i rapporti con l’agente e trattare con la Roma, ma il giocatore sta benissimo a Firenze e questo sicuramente aiuterà una possibile trattativa per il suo ritorno. Lo scrive La Nazione.

