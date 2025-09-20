Belotti rinasce: "Finalmente sono in una squadra dove sono libero di esprimermi, grato al Cagliari"

L'ex attaccante viola dichiara amore al suo nuovo club dopo la doppietta di ieri sera a Lecce che ha fatto vincere i sardi

L'ex attaccante viola Andrea Belotti ha parlato dopo la doppietta contro il Lecce di ieri sera a DAZN: "Sono contento perché a Cagliari sono libero di esprimermi e ho trovato un posto ottimo per me. So che devo migliorare perché a 31 anni non si smette di imparare mai, per questo dico che devo lavorare sodo. Ho vissuto un periodo duro e non è stato facile uscirne, menomale è arrivato il Cagliari."

Prosegue: "Non dobbiamo guardare la classifica, abbiamo un obiettivo in testa e va seguito finché non lo otteniamo. Il resto non conta e non ci interessa."