Da Roma rivelano: “Pradè ha fatto sapere a Belotti di non volere un suo ritorno alla Fiorentina”

Secondo quanto riportato da Il Tempo, quotidiano di Roma, non ci sarebbero le condizioni per il ritorno a Firenze di Andrea Belotti. Il centravanti classe 1993 ha messo in stand-by il Como con la speranza di una chiamata dalla Fiorentina per il ritorno in viola. Il procuratore di Belotti avrebbe sentito il direttore sportivo Daniele Pradè per sondare il terreno per un eventuale acquisto ma dal dirigente viola c’è stata una netta chiusura su questo senso con tutto il dispiacere del centravanti ex Torino che sarà costretto ad accettare altre destinazioni. La Fiorentina non è intenzionata a trattare per il ritorno di Belotti.

Daniele Pradè ha avuto un contatto con #Belotti e il suo procuratore, comunicando che da parte della #Fiorentina ad ora non c’è disponibilità a trattare per una permanenza. L’#ASRoma ha l’intesa con il #Como, che deve essere però accettata dal giocatore#calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/SeseLMihvT — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 19, 2024

