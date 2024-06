Graziani: “Pradè voleva rinforzare la squadra a gennaio, ma non gli hanno dato retta. Burdisso ignorato”

L’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, toccando diversi temi di casa viola. Le sue parole:

“30 milioni per Retegui? Mi sembrano tanti per questo ragazzo. A me non dispiace, perché mi piace come si muove, come gioca, ha margini di miglioramento, ma se prendi Retegui devi sperare che faccia meglio rispetto a dove è stato e faccia qualche gol in più. Belotti mi ha deluso per i pochi gol fatti, ma anche per l’atteggiamento. Però mi faccio una domanda: come mai in questa Fiorentina falliscon tutti? Fallisce Jovic, Cabral, Nzola, Belotti. Poi c’è anche Beltran, che la Fiorentina l’ha pagato 25 milioni. Non si sa che ruolo abbia oggi. L’allenatore l’ha migliorato o l’ha peggiorato? Per me Italiano l’ha peggiorato, per com’è arrivato in Italia.

Nonostante Daniele Pradè sia un fratello per me, io qualche volta ho anche discusso di calcio con lui e su alcune cose non eravamo d’accordo. Io mi ricordo a dicembre era 4 in classifica, e se vi dico che Pradè aveva sollecitato la società a fare determinati acquisti per rinforzare la squadra e qualcuno non gli dato retta, a che punto siamo secondo voi? Perché le cose non si sanno e se poi si vengono a sapere… Con Pradè questa è una squadra che comunque in 2 anni ha fatto 3 finali, poi le abbiamo perse. Lì non c’è solo Pradè che fa il mercato, prima addirittura c’era Joe e chi decideva di fare le cose erano lui e il Presidente. Ho parlato anche con Burdisso e lui mi disse «Ciccio io sono contento di stare alla Fiorentina, però delle volte qualcosa che propongo e che è da attenzionare, poi capisco che per qualcun altro no». A volte c’è chi vorrebbe stimolare di più la società, ma poi la società non fa”.