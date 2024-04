Giorgetti: “Belotti lotta ma non segna mai e l’obiettivo del ruolo sarebbe quello”

A commento dello scialbo 0-0 di Praga il giornalista Angelo Giorgetti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Quella di ieri è stata indubbiamente una delle partite più brutte degli ultimi anni. E’ ormai noto che il problema sia in attacco; per trovare, in campionato, un giocatore viola nella classifica marcatori, dobbiamo scorrere di 22 posizioni. Gli esterni inoltre per motivi diversi non incidono. Belotti lotta, ma non segna mai e , sfortunatamente, l’obiettivo del ruolo è quello lì. I numeri parlano e sono indiscutibili. Beltran poi non incide con continuità. E’ un giocatore funzionale, si danna l’anima, ma non è un bomber”

