Dal Viola Park, Belotti ed Ikonè mettono nel mirino il Napoli. L’obiettivo è avere tutti al meglio ad Atene

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano aggiornamenti dal Viola Park dove la Fiorentina è tornata in campo stamattina in vista di venerdì quando scenderà in campo contro il Napoli. Allenamento di scarico per chi ha giocato contro il Monza e seduta normale per chi non ha giocato o fatto pochi minuti. Il focus è su Belotti ed Ikonè, gli assenti del match di ieri, e l’obiettivo è averli a disposizione per venerdì ma ci saranno valutazioni perchè l’obiettivo principale della Fiorentina è portare tutti al meglio per la finale del 29 maggio ad Atene contro l’Olympiacos. Stesso discorso per Bonaventura, che era a disposizione ieri, ma la Fiorentina vuole portarlo con la condizione fisica migliore alla finale di Conference League.

CON IL NAPOLI VERRA’ SVELATA LA MAGLIA DELLA FIORENTINA PER LA PROSSIMA STAGIONE