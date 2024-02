Belotti è la nuova linfa per la Fiorentina: “Gli applausi trasmettono un impatto che va oltre i numeri”

Il Corriere dello Sport elogia il rendimento di Andrea Belotti. Tanti aspetti positivi che emergono dalle prestazioni in viola, riportando alcune statistiche che lo mettono in evidenza nei suoi 370 minuti giocati a Firenze. Il quotidiano sportivo scrive: “Un gol, un assist, una traversa, un palo, entusiasmo, positività e, soprattutto, la certezza che ci puoi contare: ecco che cosa ha portato Andrea Belotti alla squadra viola nei 370 minuti giocati, dal debutto subentrando a Lecce all’inizio della ripresa al “Franchi” tutto in piedi per applaudirlo al momento dell’uscita dal campo al 90’ della partita di lunedì contro la Lazio: e gli applausi dei tifosi trasmettono un impatto dell’ex Roma che va ben oltre i numeri, mai come stavolta davvero freddi per raccontare il resto”. Impatto più che positivo per il Gallo, portando aria fresca al Viola Park, in un momento in cui le difficoltà sono evidenti: “Sì, sul “Gallo” la Fiorentina ci può contare e non è mica poco. L’hanno capito subito Italiano e i compagni di squadra nel primo allenamento svolto al Viola Park dal centravanti bergamasco, che era di giovedì e il giorno seguente avrebbe esordito a Via del Mare: perché in quelle due ore scarse al centro sportivo, sempre Italiano e i compagni, hanno visto un calciatore che aveva una voglia tremenda di riprendersi un ruolo da protagonista e per riuscirci ci stava mettendo l’energia, la spinta psicologica e atletica utili a un gruppo abbastanza depresso per i risultati del 2024, e hanno riconosciuto l’attaccante da 109 gol in carriera in Serie A (ora sono 110) che non poteva aver dimenticato come si segna”. Al di là dell’unico gol, Belotti è linfa vitale per la Fiorentina. Lo ha dimostrato con la sua determinazione, con il suo spirito combattivo e di questo ne ha dato prova lunedì sera contro la Lazio, anche se sfortunatissimo per il legno colpito ma testardo nel trovare il fallo di Casale, procurando il tiro dal dischetto.

LEGGI ANCHE: ITALIANO IN SCADENZA, RINNOVERA’ SOLO ALZANDO L’ASTICELLA