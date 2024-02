Italiano in scadenza, rinnoverà solo alzando l’asticella, Europa o Champions l’obiettivo. Le tre piste 

Il contratto di Vincenzo Italiano comincia a diventare un tema, perché il connubio del tecnico con la squadra viola scade fra quattro mesi, ma tutto è ancora da decidere sul futuro del tecnico. Molto passa dalla qualificazione europea, traguardo che potrebbe portare al prolungamento di un’ulteriore stagione, ma è evidente come un nuovo matrimonio sia legato ai risultati del campo e a una crescita ulteriore.

La sensazione è che una nuova qualificazione alla Conference possa non bastare, mentre l’anno scorso poteva essere un obiettivo. La clausola sul rinnovo automatico è a favore del club, ma scatterà solo in caso di Champions o Europa League. Si tratta di un dettaglio già concordato in estate e anche il tecnico lo ha confermato. Se la Fiorentina e Italiano andranno dunque avanti insieme sarà solo con asticella alzata.

Tutte le possibili ipotesi che porterebbero al rinnovo: quinto posto (almeno) in campionato, oppure del sesto se l’Italia porterà cinque squadre nella nuova super Champions. Traguardo questo comunque non facile: i viola dovrebbero sopravanzare due fra Atalanta, Bologna e Roma. Un’altra eventualità è quella della Coppa Italia, anche se necessario vincerla. Infine, la Conference, solo sfiorata l’anno scorso: questa volta in caso di vittoria del torneo ci sarebbe la “promozione”. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, PERCASSI È UNA FURIA