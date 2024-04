Italiano ha confermato la fiducia in Belotti, la Fiorentina gli chiede i gol per la qualificazione 

La Fiorentina appesa al Gallo. Nella speranza che canti davvero. L’attaccante viola dopo un ottimo inizio sembra ora essersi perso: 939′ sono già passati dal gol al Frosinone, da centravanti vero, trasformando in oro l’opportunità in una partita. È di fatto rimasto l’unico in maglia gigliata dal suo arrivo e in questo 2024 non è un caso che la squadra stia faticando a trovare la via della rete.

Il quotidiano afferma come Belotti abbia fatto bene alla squadra e ogni prestazione riscuota applausi. Anche contro il Genoa ha dato il suo contributo prima che Italiano lo richiamasse in panchina, pronto a farlo rifiatare in vista della Conference. È stato chiaro il tecnico, sul Gallo punta per scardinare la difesa ceca del Viktoria Plzen. Lui e Nico Gonzalez saranno le chiavi, insieme a Bonaventura. Proprio sull’ex Roma Italiano sta lavorando e curando particolarmente l’attenzione: gli ha confermato la stima e la fiducia, senza pensare ai gol ma lavorando per la squadra come sta facendo. Ed in effetti quello non è mai mancato: sacrificio e lotta sono il pane quotidiano di Belotti, ma ora serve davvero come non mai una sua rete. Per regalare la gioia a Firenze è ancora in tempo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

