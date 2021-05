Luiz Felipe in vista di Fiorentina-Lazio: “Se vogliamo la Champions oggi dobbiamo vincere”

Nel pre partita di Fiorentina-Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel il difensore brasiliano Luiz Felipe, reduce da 4 mesi di stop per un infortunio alla caviglia. Queste le sue parole:

“Sono felice di essere tornato, mi sono mancati molto i compagni. Sono stato in Germania ma sono sempre rimasto in contatto con i ragazzi perchè siamo un grande gruppo. Sappiamo che la gara con la Fiorentina è importantissima, se vogliamo andare in Champions League dobbiamo vincerla”.

