FORM. UFFICIALE: IACHINI METTE ANCORA FUORI QUARTA, ESCLUSO ANCHE AMRABAT. GLI UNDICI

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Lazio, Iachini non cambia quasi nulla, unica modifica di formazione l’esclusione di Amrabat e il ritorno in campo di Castrovilli. Questi gli undici viola

Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi, Ribery, Vlahovic

