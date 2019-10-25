Domani la conferenza stampa di Montella alla vigilia della Lazio. Ecco l'orario
Domani, sabato 26 ottobre, alle ore 12:45, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella".Violachannel.tv
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 14:04
Domani, sabato 26 ottobre, alle ore 12:45, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella".
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