Cruciani: "Parole di Gasp su Chiesa troppo pesanti. Vi racconto il valore aggiunto di Pioli.."

Il conduttore della nota trasmissione radiofonica “Zanzara” su Radio24 e grande tifoso della Lazio, Giuseppe Cruciani, ha rilasciato alcune parole all'emittente Radio Bruno Toscana. Ed in merito alla...

Il conduttore della nota trasmissione radiofonica “Zanzara” su Radio24 e grande tifoso della Lazio, Giuseppe Cruciani, ha rilasciato alcune parole all'emittente Radio Bruno Toscana. Ed in merito alla gara di domenica tra Fiorentina e Lazio, ha detto: "La Fiorentina è una squadra temibile, con un attacco molto forte che produce tanti gol, mentre la difesa subisce eccessivamente. In sintesi è una squadra capace di tutto. Pioli? In Italia si addossano troppo spesso tutte le responsabilità all'allenatore, io vado controcorrente e dico che lo apprezzo. Dal mio punto di vista, ha anche un valore aggiunto: è un grande ascoltatore della mia trasmissione (ride, ndr). Lazio? È in forma, ha vinto il derby, ma ogni partita ha storia a sé e quindi domenica si resetterà tutto. Gasperini? Sono parole troppo pesanti senza avere prove certe, gli è stata affibbiata un'etichetta solamente perché ha questa tendenza a ciondolare nella corsa e avrà cercato qualche volta il fallo, ma come fanno tanti calciatori. Non ha mai fatto simulazioni clamorose".

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