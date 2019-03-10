Terracciano: "Primo tempo difficile, poi nella ripresa create le condizioni per vincere. I complimenti di Pioli.."

Queste le parole di Pietro Terracciano, esordiente in maglia viola. Le sue parole, dalla mix zone, nel post partita di Fiorentina-Lazio: “Sicuramente sapevamo che era una partita dura, nel primo tempo...

Queste le parole di Pietro Terracciano, esordiente in maglia viola. Le sue parole, dalla mix zone, nel post partita di Fiorentina-Lazio: “Sicuramente sapevamo che era una partita dura, nel primo tempo siamo stati messi molto in difficoltà ma nella ripresa abbiamo creato i presupposti per andare a vincerla. Quando non si riesce a vincere bisogna raccogliere lo stesso quanto possibile. La mia settimana? E’ stata uguale a tutte le altre, dispiace aver esordito per il ko di Lafont: l’emozione di giocare al Franchi l’ho sentita e sono davvero contento. Cosa è successo nell’intervallo? Sapevamo che nel primo tempo qualcosa non era andata per il verso giusto ma siamo rimasti sereni nella ripresa perché sapevamo che avremmo potuto ottenere qualcosa di importante. Chiesa? Ci dispiace, speriamo che sia una cosa lieve. Chi lo ha sostituito ha fatto bene. Le parole del mister? Mi ha fatto i complimenti, sono contento per questo”.

Tuttomercatoweb.com